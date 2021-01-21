У Молдові визнали неконституційним особливий статус російської мови

Конституційний суд Молдови визнав закон «Про функціонування мов на території Молдови», зокрема російської мови, таким, що не відповідає конституції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Цей закон у другому читанні парламент Молдови ухвалив 16 грудня 2020 року. Він передбачає, що люди в Молдові зможуть звертатися в органи державної влади, держустанови, підприємства й організації державною або російською мовою. Крім того, держслужбовців могли зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів російською мовою, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написана заява.

Заяву в КС подав депутат парламенту Октавіан Цику, який попросив суд перевірити, чи не суперечить проект Партії соціалістів і групи Pentru Moldova положенням Конституції.

Виконувач обов'язків міністра юстиції Фадей Нагачевський і голова юридичної комісії парламенту, депутат від ПСРМ Василь Боля закликали суд визнати клопотання неприпустимими і відхилити їх.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Кишиневі представники політичних партій «НАШІ» і «Демократія дома» зібралися в четвер на протест перед будинком Конституційного суду під час розгляду конституційності закону про статус російської мови.