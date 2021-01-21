В Україні не буде окремих військ тероборони – генерал-майор Баргилевич

Військам територіальної оборони не буде надано статусу окремого роду військ тому, що такий статус має на увазі певний функціонал та задачі, крім того, система управління і зв’язку тероборони не може розглядатись поза системою управління ЗСУ.

Про це заявив командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич, повідомляє Укрінформ із посиланням на Оперативне командування "Північ" у Фейсбуці.

«Україна вже відмовилась від «паперових» загонів територіальної оборони, замість них (у 2018 році) створено принципово нові структури – бригади територіальної оборони. На відміну від попередніх формувань, бригади мають кадрових військовослужбовців – фактично це організаційне ядро, що відповідає за всі організаційні питання створення і підготовки бригад тероборони», – зазначив командувач.

Як повідомлялось, окремий статус військ тероборони передбачає проєкт закону №4504, що розроблений групою авторів та поданий депутатом Андрієм Шараськіним. Проте у Зеленського розкритикували проєкт, зокрема за положення, що стосуються зберігання зброї вдома, підпорядкування і фінансування тероборони, також було відмічено високі ризики сепаратизму.

Натомість за участю Міноборони розробляється законопроєкт, який не передбачає радикальних змін у наявній на сьогодні системі територіальної оборони та ґрунтується на кадрованих бригадах мобілізаційного типу з терміном готовності до 30 діб. Подання проєкту анонсувалось до 29 грудня, проте до сьогодні він так і не був зареєстрований у Верховній Раді.