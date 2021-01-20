В українській армії за добу - 30 випадків коронавірусу

Станом на ранок 20 січня у ЗСУ зареєстрували 39-й випадок смерті внаслідок коронавірусу. Загалом в армії на COVID-19 хворіють 756 осіб, за минулу добу зафіксували 30 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 20 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 756 осіб. За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано 39-й летальний випадок. Працівник ЗСУ перебував на стаціонарному лікуванні у центральній районній лікарні Коломиї і мав позитивний ПЛР-тест від 5 січня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджені 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383.

За минулу добу госпіталізовані 2 011 людей, померли 212.

Фото: ДПСУ