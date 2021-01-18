Терористи «ЛНР» захопили двох громадян України – правозахисники

На території тимчасово окупованих Росією районів Луганської області терористи «ЛНР» захопили двох громадян України - братів Ігоря та Олександра Борисових.

Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на Східну правозахисну групу, передає Укрінформ.

«6 січня в Кадіївці (колишній Стаханів) працівники так званої «народної міліції» за дорученням угруповання «МГБ ЛНР» затримали братів Ігоря та Олександра Борисових.

Затримували чоловіків окремо. За інформацією правозахисників, Олександр перебуває зараз в ізоляторі «МГБ» (колишня будівля управління СБУ на вулиці Радянській в окупованому Луганську)», - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що окупанти шукають «докази причетності братів до роботи на спецслужби» і не забороняють заходити до них адвокатам.