В українській армії – 53 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 17 січня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 808 осіб, кількість нових хворих за добу - 53.

Як передає Укрінформ, про це у повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Зазначається, що до закладів охорони здоров’я було госпіталізовано 10 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи.

"Усього за час пандемії одужало – 14131 особа, летальних випадків – 38", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 січня, виявили 5 990 нових випадків COVID-19, померли 116 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 160 682 особи; одужали – 865 960 осіб; летальних випадків – 20 802; проведено ПЛР-тестувань – 5 953 98