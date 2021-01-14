Окупанти поранили українського бійця на Донбасі

В Донецькій області внаслідок обстрілу російських окупантів зазнав поранень військовослужбовець Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.

«Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Бійцю надано медичну допомогу, стан стабільний, запевнили в делегації України.

Також зазначається, що українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.