Окупанти двічі відкривали вогонь - під Водяним та Мар’їнкою

Від початку доби 14 січня російські окупаційні війська двічі порушили режим «тиші» на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік Водяного на Приазов’ї збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - запевнили у штабі.

Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.