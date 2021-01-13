В українській армії - 64 нових випадки коронавірусу

Станом на 13 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 897 осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Комадування Медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано нові випадки - у 64 осіб. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб.

Всього за час пандемії одужало 13772 особи, летальних випадків – 38.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 25 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 32 особи.

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Як повідомлялось, в Україні станом на 13 січня COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 130 839 осіб, за добу –6 409.