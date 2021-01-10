Окупанти порушили «тишу» під Авдіївкою - стріляли з гранатомета

Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці.

Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат немає.