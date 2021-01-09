Коронавірус у ЗСУ: хворіють 1265 осіб, за добу – 44 випадки

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 44 нові випадки зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 44 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що госпіталізовано 8 нових хворих, стан їхнього здоров’я задовільний.

За даними Медсил, станом на 10.00 9 січня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 1265 осіб. Всього за час пандемії одужало 13 263 особи, летальних випадків зареєстровано 38. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 49 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 січня лабораторно підтверджені 1 110 015 випадків COVID-19, з них за добу 4 846.