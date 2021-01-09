Окупанти за добу зірвали «тишу» дев'ять разів

Протягом минулої доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на пресцентр штабу ООС.

«Переважна більшість обстрілів здійснена збройними формуваннями Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Південного. Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону «Горлівка - Торецьк». Аби уникнути жертв, робочу бригаду було негайно виведено з району обстрілу, роботи припинено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Зазначається, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових немає.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.

Окрім того, повідомляється, що 8 січня представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 82 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4630 транспортних засобів та 4271 особа. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялася 1 особа.

Минулої доби через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувала 241 особа, на підконтрольну територію прибули 262 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 54 і 28 осіб відповідно.

Фото: ООС