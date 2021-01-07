Окупанти п'ять разів порушили «тишу», біля Водяного били зі 120-мм мінометів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового - зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.
Фото: ООС