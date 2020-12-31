Львівський завод відновлює ракетні комплекси «Тор»

Львівський радіоремонтний завод, який входить до складу Укроборонпрому, розпочав ремонт мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності "Тор".

Як передає Укрінформз посиланням на пресслужбу Укроборонпрому, відремонтовані комплекси випробовували на полігоні у Херсонській області.

"Державне підприємство "Львівський радіоремонтний завод" (ЛРРЗ), яке входить до складу Укроборонпрому, в 2020 році успішно опанувало ремонт за технічним станом і перейшло до планових ремонтів мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності 9К330 "Тор". Випробування відремонтованих комплексів на полігоні, розташованому в Херсонської області, довели належну якість робіт та високу ефективність бойових машин", - йдеться в повідомленні.

За словами представників ЛРРЗ, виконання такого складного замовлення для їхнього невеликого підприємства – дуже відповідальне завдання. Його вдалося виконати завдяки наполегливій праці фахівців заводу. Суттєву допомогу львів’янам надали колеги по концерну: державні підприємства "Генератор", "Оризон-Навігація", "НДІ "ШТОРМ" і "Балаклійський ремонтний завод".

У 2021 році львівське підприємство планує продовжувати ремонт за технічним станом зенітних ракетних комплексів "Тор".

Читайте також: Укроборонпром презентував військовим і науковцям високотехнологічну продукцію

9К330 – компактна функціонально завершена і технічно досконала тактична одиниця. Ця бойова машина є важливою ланкою протиповітряної оборони України. Ймовірність враження літака однією ракетою з "Тор" наближається до 77%, гелікоптера – до 88%, безпілотного літального апарата – до 95%.

Як повідомлялося, в рамках реформування Укроборонпрому Львівський радіоремонтний завод має стати частиною галузевого холдингу "Радарні системи". До цього об’єднання також увійде низка підприємств, діяльність яких наразі координує управління радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування Укроборонпрому.