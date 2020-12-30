Українські військові у 2021 році отримають ракетні комплекси «Нептун»

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну "Укроборонпром".

"Згідно з контрактом до українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу. Це відбудеться у рамках Державного оборонного замовлення", - повідомили в Концерні.

"Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Перший є модифікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем", що входить до складу Укроборонпрому.

"Нова зброя – одна з ключових високотехнологічних продуктових платформ Концерну, яка має великі перспективи. Особливо на сьогодні "Нептунів" потребують ЗСУ", - наголосили в Укроборонпромі.

На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року.