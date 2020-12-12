Міноборони закупило рекордну за сім років кількість пального для ЗСУ - Таран

За підсумками 2020 року Міністерство оборони уклало договори на закупівлю 230,6 тис. т пального для потреб Збройних сил - це найбільше за останні сім років.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив очільник військового відомства Андрій Таран.

«Міністерство оборони використовує усі можливості, аби наші військовослужбовці були забезпечені необхідними засобами для оборони держави. Моя позиція - ефективно використовувати бюджетні кошти, купувати ощадливо, але водночас якісні товари та послуги. А зекономлений фінансовий ресурс використовувати для посилення спроможностей. Така політика вже дає свої результати – завдяки економії у 2020 році Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. т пального для потреб Збройних сил України», - розповів міністр.

Як зазначається, завдяки зміні у підходах до здійснення закупівель, Міноборони змогло сповна скористатися зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти і збільшити обсяги закупівель фактично на чверть.

Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів Збройних сил України за відповідними напрямками, вказали у Міноборони.

Фото: mil.gov.ua