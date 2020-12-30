В українській армії виявили 100 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за добу зареєстровано 100 нових випадків захворювання на COVID-19 і один летальний.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«За минулу добу зареєстровано 100 нових випадків. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 25 осіб», - йдеться в повідомленні.

У Медсилах поінформували, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 123 особи.

Зазначається також, що у ЗСУ зафіксовано 38-ий летальний випадок, спричинений коронавірусом. За інформацією Медсил, працівник ЗСУ перебував на стаціонарному лікуванні у Чернівецькому військовому госпіталі та мав позитивний ПЛР-тест від 11 грудня. "Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - заявили у командуванні.

Станом на 10.00 30 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1997 осіб. За час пандемії одужало вже 11 817 осіб. На ізоляції перебуває 329 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 грудня лабораторно підтверджено 1 045 348 випадків COVID-19, з них за добу 7 986. За минулу добу померли 243 пацієнти, одужало 16 355 осіб.