Спостерігачі виявили на окупованому Донбасі російський комплекс РЕБ "Житель"

СММ ОБСЄ зафіксувала біля окупованої Михайлівки (Донецька обл.), що на кордоні з РФ, сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 29 грудня.

"Упродовж дня 27 грудня орієнтовно за 2 км на східно-південний схід від н. п. Михайлівка (74 км на південний схід від Донецька) та приблизно за 2,5 км на північний захід від кордону з Російською Федерацію БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (ймовірно Р-330Ж "Житель")", - йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, СММ ОБСЄ вже не вперше виявляє на окупованому Донбасі російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель". Зокрема, в ніч на 29 листопада безпілотник Місії зафіксував його неподалік кордону з РФ.

8 листопада СММ вперше помітила новітню російську систему радіоелектронної боротьби "Наводчик-2" поблизу тимчасово окупованого Луганська.

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Окрім того, на тимчасово окупованих територіях фіксувалися системи електронної боротьби Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свєт-КУ", 1Л269 “Красуха-2", РБ-109A “Биліна”, комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1", станція перешкод "Тірада-2", комплекс радіоелектронної розвідки "Торн", радіолокаційна станція наземної розвідки "Кредо-М1" тощо.

Усі ці системи та комплекси ніколи не були на озброєнні Збройних Сил України.