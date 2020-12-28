Окупанти 13 разів порушили «тишу», поранений боєць ЗСУ

Російсько-окупаційні війська від початку доби 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, більшість порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. "Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання", - поінформували у пресслужбі.

Повідомляється, що поблизу Чермалика російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю, внаслідок чого був поранений український боєць. Військовослужбовця доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

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"Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем", - зауважили у пресслужбі ОС.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, біля Світлодарська застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а неподалік Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - заявили у пресслужбі ОС.