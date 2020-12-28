Схема на мільйон: СБУ викрила незаконну оренду нерухомості Укроборонпрому
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці одного з харківських держпідприємств, що входить до концерну, незаконно здавали в оренду нерухомість. У травні 2019 року вони передали комерційній структурі виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1 тис. кв м. Ще майже 700 кв м були орендовані взагалі без документального оформлення.
Згідно з чинним законодавством, договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми.
За попередніми оцінками фахівців, загальний розмір збитків, завданих державі становить майже 1 млн грн.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, на Запоріжжі оперативники СБУ блокували діяльність етнічного організованого злочинного угруповання, до якого входили чиновники.