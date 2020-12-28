Схема на мільйон: СБУ викрила незаконну оренду нерухомості Укроборонпрому

Схема на мільйон: СБУ викрила незаконну оренду нерухомості Укроборонпрому

Укрінформ
У Харкові Служба безпеки України викрила та блокувала схему незаконної оренди нерухомості, яка перебуває в управлінні державного концерну «Укроборонпром», що призвело державі збитків на суму майже 1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці одного з харківських держпідприємств, що входить до концерну, незаконно здавали в оренду нерухомість. У травні 2019 року вони передали комерційній структурі виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1 тис. кв м. Ще майже 700 кв м були орендовані взагалі без документального оформлення.

Згідно з чинним законодавством, договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми.

За попередніми оцінками фахівців, загальний розмір збитків, завданих державі становить майже 1 млн грн.

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Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, на Запоріжжі оперативники СБУ блокували діяльність етнічного організованого злочинного угруповання, до якого входили чиновники.

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