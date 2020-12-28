Чотири ділянки розведення і 19 місць розмінування – Єрмак каже, що почнуть у січні на Донбасі

Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, почнеться з початку 2021 року.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

Він нагадав, що в рамках ТКГ погоджено чотири нові зони розведення військ і 19 місць для розмінування. Ці домовленості почнуть реалізовуватися з початку 2021 року.

Говорячи про важливі досягнення 2020 року, Єрмак також нагадав про звільнення 20-х українців з полону у квітні 2020 року і відзначив, що робота зі звільнення полонених триває. За словами Єрмака, важливою перемогою є режим припинення вогню, який триває досі, і внаслідок чого кількість поранених і загиблих у зоні бойових дій зменшилася в десятки разів.

Також важливим керівник ОП вважає відкриття на лінії розмежування у цьому році двох нових КВПП - сучасних центрів, де можна отримати різні послуги. Крім того, він назвав важливим досягненням те, що дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій вступили до українських вишів цього року – це найбільше за всі роки.

Як повідомлялося, раніше Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі (Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле), а також 19 зон для гуманітарного розмінування.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 16 жовтня заявив, що станом на сьогодні "вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування".