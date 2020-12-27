В українській армії - 32 нових випадки COVID-19

За минулу добу в Збройних сил України зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

Як зазначається, станом на 10:00 27 грудня в Збройних силах на COVID-19 хворіють 2374 особи. Всього за час пандемії одужали 11 246 осіб, летальних випадків – 37.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 421 людина. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

«За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб (по два військовослужбовці - до 59-го військового мобільного госпіталю та Черкаського військового госпіталю, а також працівник ЗСУ - до Коростишівської ЦРЛ), стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Командування Медичних сил ЗСУ вкотре закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляло агентство, за минулу добу, 26 грудня, в Україні виявлено 6 113 нових випадків зараження коронавірусом, померли 72 пацієнти.