Українським військовим передали відремонтований літак-розвідник

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" передав військовим після ремонту ще один СУ-24мр.

Про це повідомили у пресслужбі ДК «Укроборонпром».

«Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР до Повітряних Сил України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці підприємства провели середній ремонт літака, під час якого перевірили всі його вузли та агрегати з подальшим відновленням чи повною їх заміною.

Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування та був прийнятий українськими льотчиками.

На сьогодні літак-розвідник перемістився до основного місця базування та вже посилив обороноздатність нашого війська.

Су-24МР – літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Фото: Укроборонпром