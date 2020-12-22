Контракт на три літаки Ан-178 підпишуть до кінця року – Укроборонпром

Контракт із ДП «Антонов» на три літаки Ан-178 буде підписаний до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, повідомляє пресслужба концерну.

«Вже сьогодні я можу пообіцяти: контракт на три літаки Ан-178 буде підписаний до кінця цього року. Ми встигли провести переговори з Укрексімбанком та отримати запевнення, що це станеться у 2020 році»,– сказав Гусєв.

Гендиректор Укроборонпрому також наголосив, що концерн розпочинає процес трансформації. Ключовий для старту корпоратизації його підприємств законопроєкт №3822 вже зареєстрований у Верховній Раді України.

«Будуть створені нові галузеві об’єднання. Зокрема, «Антонов» стане центром аерокосмічного холдингу, який відкриє нові можливості: і по комплектуючим, і по спільним проєктам з відомими компаніями, і по залученню фінансів, які сьогодні неабияк потрібні. Стан, в якому знаходиться авіаційна галузь, є неприпустимим для сучасної європейської країни, – саме тому ми обговорюємо сьогодні можливості та перспективи. Антонов є особливим підприємством для країни й світу”, – підкреслив Гусєв.

Своєю чергою в.о. генерального директора ДП «Антонов” Сергій Бичков відзначив, що підприємство не претендує на нішу пасажирських літаків.

«Але кращих військово-транспортних літаків у світі немає”, - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у концерні "Укроборонпром" наразі проводять глибокий аналіз тих процесів, які призвели до того, що державне авіабудівне підприємство "Антонов" залишилося фактично без замовлень.

3 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром”. Цього ж дня СБУ повідомила про проведення обшуків у приміщеннях концерну та компанії "Укрспецекспорт".