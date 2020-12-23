Окупанти минулої доби дев'ять разів зривали «тишу»

Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат чи поранень серед українських військових немає.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".