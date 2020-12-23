Окупанти минулої доби дев'ять разів зривали «тишу»

Окупанти минулої доби дев'ять разів зривали «тишу»

Укрінформ
Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти досі не збудували «перехід» у районі Щастя - місія ОБСЄ

Бойових втрат чи поранень серед українських військових немає.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-