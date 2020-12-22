В українській армії - 113 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 22 грудня у Збройних Силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 2781 особа. За останню добу виявили 113 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 22 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2781 особа. За минулу добу зареєстровано 113 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 101 особа, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 451 особа.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали – 10 284 особи, летальних випадків – 36.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу – 8 513.