На Донбасі поранені двоє бійців ЗСУ

Близько 08.00 ранку 21 грудня внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

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Як повідомлялося, напередодні, 20 грудня, окупанти обстріляли з СПГ-9 поблизу Авдіївки мирних жителів, що поверталися із сільськогосподарських робіт. Був поранений тракторист.