На Донбасі вдруге за тиждень окупанти гатять з «великого калібру»

Російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши великокаліберну зброю.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Противник вдруге за кілька тижнів на тому ж напрямку вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем», - йдеться в повідомленні.

Так, починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спочатку противник застосував міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем. На ранок на цьому ж напрямку використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети. Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів.

Як зазначили в пресслужбі, постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю український військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

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На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

За інформацією штабу ООС, серед українських військових бойових втрат та поранень наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.