В армії за добу - 199 випадків коронавірусу, один хворий помер

У Збройних силах України станом на ранок 17 грудня на COVID-19 хворіють 3159 осіб. За останню добу зареєстрували 199 нових випадків коронавірусу, один працівник ЗСУ помер.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 17 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3159 осіб. За минулу добу зареєстровано 199 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними пресслужби, помер працівник ЗСУ, який перебував на стаціонарному лікуванні в Хесонській міській лікарні.

Загалом у Збройних силах України зафіксовано 34 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано чотири особи, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 195 осіб, на ізоляції - 333 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.

Фото: ДПСУ