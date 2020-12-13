Окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу» - стріляли з мінометів та гранатометів

Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб сил ООС у Фейсбуці.

Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.

Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали, зауважили у штабі. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.