ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у п'ятницю, 11 грудня.

Як передає Укрінформ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ, раніше в області нарахували 284 таких порушення.

"В Донецькій області Місія зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню, включаючи 4 вибуху невизначеного походження в північному напрямку від Широкіно", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. У попередній звітний період в області зафіксовано 6 порушень.

Також зазначається, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах станиці Луганській, Золотого і Петровського і зафіксувала людей на останніх двох ділянках.

Як раніше повідомляло агентство, від початку минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ.