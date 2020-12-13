Окупанти шість разів порушили «тишу», поранивши двох бійців ЗСУ біля Золотого

Окупанти шість разів порушили «тишу», поранивши двох бійців ЗСУ біля Золотого

Укрінформ
Минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали два українських захисники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"В районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

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Також ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

"Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - наголосили у штабі ООС.

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Там також додали, що від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано, а на всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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