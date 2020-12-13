Окупанти шість разів порушили «тишу», поранивши двох бійців ЗСУ біля Золотого

Минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали два українських захисники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"В районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Також ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

"Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - наголосили у штабі ООС.

Там також додали, що від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано, а на всій лінії розмежування спостерігається тиша.