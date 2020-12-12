У ЗСУ - 183 нові випадки коронавірусу, один військовий помер

У Збройних силах України зафіксували 183 нові випадки захворювання на COVID-19, а також один летальний.

Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 183 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19... У заклади охорони госпіталізовано 39 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12 грудня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 3188 осіб.

Водночас повідомляється, що помер військовий, який перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. За наявною інформацією, він мав супутні хронічні захворювання.

Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки, спричинені захворюванням на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 885 039 осіб, зокрема 12 811 за останню добу. Одужала 494 001 особа, померло 14 998 людей.