Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Мар’їнкою, Зайцевим і Водяним

Російські окупаційні війська сьогодні станом на 12:00 тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12-ту годину поточної доби російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку, поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Водяного здійснив декілька черг зі стрілецької зброї», - сказав речник.

За словами Шаравари, на ворожі провокації українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед українських підрозділів немає.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.