В українській армії – 203 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 10 грудня в Збройних Силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3 055 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 10 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3 055 осіб. За минулу добу зареєстровано 203 нових випадки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 19 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 184 особи, на ізоляції - 499 осіб.

Загалом, за час пандемії в ЗСУ одужали – 8577 осіб, летальних випадків – 30.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 371.