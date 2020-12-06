Віцемаршалок польського Сейму публікує свідчення українців про злочини на Донбасі

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська розпочала публікувати на своєму Youtube-каналі цикл відеофільмів із свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх родичів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вже оприлюднено українською мовою з польськими субтитрами свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна, який понад рік перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами.

Крім того, оприлюднено відеосвідчення Ізабели Пєх, мати якої Олена з 2018 року перебуває у застінках бойовиків “ДНР”.

Записи відеосвідчень громадян України здійснено за підтримки посольства Польщі в Україні.

Віцемаршалок Сейму РП Госєвська в 2014 активно підтримала Революцію Гідності, перебуваючи тривалий час серед протестувальників у Києві. В 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають про злочини - позбавлення волі, фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали відношення росіяни.