Віцемаршалок польського Сейму публікує свідчення українців про злочини на Донбасі

Віцемаршалок польського Сейму публікує свідчення українців про злочини на Донбасі

Відео
Укрінформ
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська розпочала публікувати на своєму Youtube-каналі цикл відеофільмів із свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх родичів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вже оприлюднено українською мовою з польськими субтитрами свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна, який понад рік перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами.

Крім того, оприлюднено відеосвідчення Ізабели Пєх, мати якої Олена з 2018 року перебуває у застінках бойовиків “ДНР”.

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Записи відеосвідчень громадян України здійснено за підтримки посольства Польщі в Україні.

Віцемаршалок Сейму РП Госєвська в 2014 активно підтримала Революцію Гідності, перебуваючи тривалий час серед протестувальників у Києві. В 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі в 2014 році. Доповідь складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають про злочини - позбавлення волі, фізичні і психологічні тортури, вбивства, до яких мали відношення росіяни.

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