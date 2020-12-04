У ЗСУ затвердили Доктрину розвитку військового лідерства

Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук затвердив Доктрину розвитку військового лідерства у Збройних Силах України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

«Доктрина — це документ, що відображає систему поглядів на процес, роль, місце та завдання військових організаційних структур щодо військового лідерства. Вона має на меті систематизувати ідеї, переконання, погляди та принципи військового лідерства, визначити та розкрити сутність засадничих лідерських цінностей у ЗС України, надати чіткі характеристики ідентичності лідера в українському війську тощо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, практична реалізація Доктрини дозволить підвищити рівень професійної підготовки, розвинути моральні та психологічні можливості особового складу сил оборони, розкрити та реалізувати національно-духовний потенціал бойових традицій українського війська, підтримувати психологічну готовність та ефективно виконувати завдання за призначенням.

У МОУ наголосили, що лідерство є ключовим компонентом забезпечення професійної діяльності як окремих військовослужбовців різних категорій, так і органів військового управління, військових частин, підрозділів. Вагому роль лідерство військовослужбовців відіграє, зокрема, у цінностях, традиціях, етиці поведінки, дотриманні військової дисципліни та корпоративної військової культури в арміях держав — членів НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Андрій Таран заявляв, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО наступного року на саміті Альянсу.