Під Водяним окупанти застосували артилерію та міномети, снайпер поранив військового ЗСУ

Російські окупаційні війська станом на 12.00 4 грудня обстріляли позиції українських військових з великокаліберних артилерійських систем поблизу Водяного.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби, в ранковий час, російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Крім того, близько 11 години противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського», - повідомив речник.

За словами Шаравари, в результаті ворожого снайперського вогню один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надається вся необхідна медична допомога.

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Як відзначив речник, про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Фото: ООС