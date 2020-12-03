Окупанти сім разів порушили «тишу» - стріляли з гранатометів і мінометів

Російські окупаційні війська від початку доби 3 грудня сім разів порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Від початку поточної доби, 3 грудня, збройні формування російської Федерації та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Як зазначається, «ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали».

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 2 грудня, зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Фото: ООС