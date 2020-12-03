Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців

За результатами обшуків лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовчиу обласна прокуратура готується вручити підозру.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

“Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра. Я на цьому наголошував одразу після скандалу: якщо ви (через обшуки СБУ в офісі на приватному будинку Брензовича - ред.) спричинили такий резонанс, то ви маєте відповідати за свої дії”. - сказав Петров.

Як він пояснив, мається на увазі підозра Василю Брензовичу за результатами його діяльності як громадянина України.

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"У нас же не фонд (мова про фонд Егана Еде - ред.), не партію до відповідальності притягають, а фізичну особу", - зазначив Петров.

Її готує та вручатиме Василю Брензовичу Закарпатська обласна прокуратура.

Як раніше повідомлялося, в понеділок, 30 листопада, СБУ провела обшуки в приватному будинку та офісі Василя Брензовича, лідера партії закарпатських угорців КМКС. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану “Велику Угорщину” та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Міністр МЗС назвав такі дії недопустимими та звернувся до ОБСЄ направити на Закарпаття місію для моніторингу ситуації.