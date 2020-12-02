На Донбасі окупанти з початку доби двічі зривали «тишу»

Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Окрім того, на цій ділянці окупанти здійснили дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Повідомляється, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування РФ та її найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь під Попасною та Катеринівкою.