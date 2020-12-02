В українській армії за добу - 149 випадків коронавірусу

Станом на ранок 2 грудня у Збройних Силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 3039 осіб. За минулу добу виявили 149 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 02 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3039 осіб. За минулу добу зареєстровано 149 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 20 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 129 осіб, на ізоляції - 457 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 грудня 2020 року зареєстрували 13 141 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: ДПСУ