ЗСУ отримали новий радар, який може працювати у горах і на «дистанційці»

Підприємство "НВК "Іскра" передало ЗСУ нову радіолокаційну станцію зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.

"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.

Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями - це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

"Іскра має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Фахівці нашого підприємства забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій як на території України, так і далеко за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, яка повинна цілодобово та безперервно виконувати бойове чергування та забезпечувати контроль за повітряним простором країни", – підкреслив директор КП "НВК Іскра" Юрій Пащенко.

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. Сьогодні КП "НВК "Іскра" – це конструкторське бюро і електромашинобудівний завод, об’єднані єдиною маркою "Іскра". В результаті трансформації ДК Укроборонпром" навколо КП "НВК "Іскра" буде створено галузевий холдинг "Радарні системи", до якого увійдуть 10 профільних підприємств концерну.

фото: Укроборонпром