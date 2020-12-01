ЗСУ отримали новий радар, який може працювати у горах і на «дистанційці»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.
"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.
Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями - це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.
"Іскра має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Фахівці нашого підприємства забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій як на території України, так і далеко за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, яка повинна цілодобово та безперервно виконувати бойове чергування та забезпечувати контроль за повітряним простором країни", – підкреслив директор КП "НВК Іскра" Юрій Пащенко.
Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. Сьогодні КП "НВК "Іскра" – це конструкторське бюро і електромашинобудівний завод, об’єднані єдиною маркою "Іскра". В результаті трансформації ДК Укроборонпром" навколо КП "НВК "Іскра" буде створено галузевий холдинг "Радарні системи", до якого увійдуть 10 профільних підприємств концерну.
фото: Укроборонпром