Українське військо отримало модернізовані «Булати»

Завод імені В.О. Малишева відремонтував і модернізував чергову партію бойових машин "Булат", що надійшла з зони проведення операції об’єднаних сил на сході держави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Укроборонпром.

Як повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас, фахівці "ЗІМ" усунули всі пошкодження бойових машин, а також провели їх модернізацію з заміною комплектуючих.

"Булати" пройшли ремонт і складання за повним технологічним циклом. У танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура, замінені деякі деталі", – зазначив директор підприємства.

Відновлені "Булати" "на відмінно" пройшли випробування у полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого фахівці проаналізували роботу танків, а також пройшли перевірку стрільбами, в ході яких протестовані потужність та точність гармати і кулемету бойових машин.

Після проходження модернізації танки стали більш сучасними з покращеною координацією зв’язку, приладами прицілювання та системою спостереження, додав Крилас.

БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років фахівці ЗІМ відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні модернізованих БМ "Булат" з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Фото: Укроборонпром