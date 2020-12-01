Україна використає досвід Хорватії у розмінуванні окупованих територій - Мінреінтеграції

Україна скористається хорватським досвідом впровадження роботизованих систем для розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час семінару «Військово-технічна співпраця між Хорватією та Україною у механічному розмінуванні: досвід, статус та можливості», повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Україна перейматиме хорватський досвід впровадження роботизованих систем для розмінування території по обидві боки лінії дотику на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники семінару відзначили, що східні регіони України критично забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Так, тільки на підконтрольній українському уряду території поблизу лінії дотику у Донецькій та Луганській областях близько 7 тисяч квадратних кілометрів земель забруднено мінами. Ще близько 15 тисяч квадратних кілометрів заміновано на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Відтак, в рамках семінару було наголошено, що Україна одна з найзабрудненіших мінами країн поряд з Афганістаном та Сирією.

У Мінреінтеграції висловили зацікавленість у використанні досвіду Республіки Хорватія в розмінуванні та очищенні території від вибухонебезпечних предметів. Про поглиблення ефективної співпраці між двома країнами йшла мова і в рамках нещодавнього візиту віцепрем‘єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова до Хорватії. Зокрема, метою візита Олексія Резнікова було ознайомлення з досвідом Хорватії у питаннях деокупації та безпечно їреінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мінреінтеграції наразі проводить на Донбасі просвітницьку діяльність щодо мінної небезпеки: у школах регіону розповсюджується навчальна література для дітей та методичні посібники для вчителів про мінну небезпеку, а також проводяться інформаційні кампанії на цю тему серед місцевого населення Донецької та Луганської областей.