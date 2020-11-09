Телеканал «Дом» перейде під управління Мінреінтеграції – Резніков

Цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом», що мовить на окуповані території, перейде під управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій після того, як будуть завершені усі необхідні процедури.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На сьогодні відбуваються процедури. Поки що телеканал «Дом» знаходиться під опікою Міністерства культури та інформаційної політики. Але принципове рішення ухвалене про передачу «Дому» під опіку нашого міністерства. І остаточну крапку поставить парламент, якщо ухвалить рішення про бюджет на 2021 рік, в якому будуть виділені кошти на фінансування саме міністерства, яке я очолюю. Я маю надію, що ми отримаємо співпрацю з телеканалом «Дом», – наголосив Резніков.

За його словами, відомство нині відпрацьовує систему донесення сигналу на окуповані території – «не тільки телевізійного, але й телерадіомовлення та інших варіантів».

«Це виклик, над ним ми працюємо. Думаю, що через певний період часу ми зможемо, навіть пропрацювавши, розказати, яка це буде безпосередньо програма. Телеканал «Дом» – це один із інструментів, який має доносити цей сигнал, але не єдиний», – зазначив урядовець.

Цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня на базі державного телеканалу іномовлення UATV. Канал транслюється в цифровому і аналоговому форматі на тимчасово окупованих територіях України, його контент доступний також на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах.