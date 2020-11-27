Окупанти стріляли із гранатометів поблизу Опитного та Шумів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 27 листопада тричі порушили режим «тиші» на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано три порушення режиму «тиші» з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби, не було», - повідомила речниця.

Зокрема, за словами Шевченко, вночі, у районі населеного пункту Авдіївка, що на Донецькому напрямку, ворог відкрив вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Зранку поблизу Опитного противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Крім того, на Луганському напрямку, ближче до опівдня, окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета в бік позицій українських захисників поблизу Шумів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили "мінські" домовленості. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Фото: Міноборони