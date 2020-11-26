Окупанти обстріляли з кулемета позиції ЗСУ під Мар’їнкою

Окупанти обстріляли з кулемета позиції ЗСУ під Мар’їнкою

Укрінформ
Російські окупаційні війська 26 листопада, станом на 17.15, один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, відкривши вогонь з великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також наголосили, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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