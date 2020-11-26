Біля Водяного окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ

Біля Водяного окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ

Укрінформ
Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

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Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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«Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», - підкреслили у штабі.

Фото: ООС

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