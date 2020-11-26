Біля Водяного окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ

Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», - підкреслили у штабі.

Фото: ООС