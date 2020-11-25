Рішення про вогонь у відповідь у зоні ООС приймає командир на місці - Хомчак

В районі операції Об'єднаних сил командир на місці самостійно ухвалює рішення, чи відривати вогонь у відповідь на обстріли російських окупаційних військ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак під час зустрічі з представниками ЗМІ.

“Щодо вогню у відповідь, я хотів би, щоб ми раз і назавжди зрозуміли: рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці. Ні в якому разі туди не втручається ні Хомчак, ні командуючий Об'єднаних сил. Це право дано командиру, якому стоїть завдання обороняти відповідно опорний пункт, район оборони”, - наголосив Хомчак, додавши, що делегування повноважень на рівень командира є одним з принципів НАТО.

За інформацією головнокомандувача, за 122 дні всеосяжного перемир'я на Донбасі загинуло чотири українських захисники, ще 14 отримали бойові поранення.

“Перемир'я є, однак війна триває”, - зазначив Хомчак.

Він також повідомив, що Об'єднані сили без необхідності вогонь у відповідь не відкривають, щоб не провокувати противника, особливо, якщо є необхідність в евакуації пораненого. Зокрема, таке рішення було прийнято вчора, 24 листопада, коли внаслідок обстрілу у передмісті Авдіївки необхідно було евакуювати військовослужбовця окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

До контролю за дотриманням режиму припинення вогню залучаються українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН.