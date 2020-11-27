Окупанти порушили «тишу» біля Авдіївки, втрат немає

Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз порушили режим тиші.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили "мінські" домовленості.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог проігнорував біля Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.